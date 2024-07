Varejo do Acre cai 1,7% em maio, mas avanço acumulado chega a 6,1%

Na comparação com abril, em maio de 2024 o volume de vendas do comércio varejista caiu 1,7% no Acre, interrompendo tendência de crescimento nos últimos levantamentos. No mês anterior, havia crescido 1,8%.

Junto com Roraima (-5,9%), Espírito Santo (-2,6%) o comércio do Acre integra o grupo dos que mais recuaram no período, segundo pesquisa do IBGE divulgada nessa quinta-feira (11).

No país, o varejo apresentou avanço e cresceu 1,2%, na comparação com abril, na série com ajuste sazonal, chegando ao quinto mês seguido de variações positivas. No mês anterior, a variação havia sido de 0,9%. A média móvel trimestral variou 0,8% no trimestre encerrado em maio.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas cresceu 0,8% na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral variou 0,1%. Na série sem ajuste sazonal, o varejo ampliado cresceu 5,0%, acumulando no ano alta de 4,8% ante o mesmo período de 2023 e de 3,7% em 12 meses.

Em maio, o comércio varejista brasileiro cresceu 1,2% na comparação com o mês anterior, após o crescimento registrado em abril (0,9%). O setor registrou taxas positivas em todos os meses deste ano e, com esse resultado, o maior nível da série histórica, que se encontrava em abril de 2024, foi deslocado para maio. Ainda na série com ajuste sazonal, houve taxas positivas em cinco das oito atividades: tecidos, vestuário e calçados (2,0%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,6%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,2%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (0,2%).

Na comparação com maio de 2023, a variação das vendas no comércio varejista foi de 8,1% com resultados positivos em todos os Estados e Distrito Federal. Nesse contexto, o varejo do Acre cresceu 6,1%.

De maio do ano passado a maio de 2024, o destaque vai para o Amapá, onde o varejo avançou 29,4%, Paraíba (14,9%) e Bahia (12,2%). Já no comércio varejista ampliado, na mesma comparação, houve crescimento de 5,0%, com resultados positivos em 25 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Amapá (26,9%), Goiás (19,9%) e Maranhão (17,6%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram 2 das 27 Unidades da Federação: Pará (-3,3%), e Mato Grosso (-0,2%).