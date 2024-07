Na UTI, quadro de Romildo Magalhães estabiliza, mas ainda é grave, diz boletim

O último boletim médico sobre o estado de saúde do ex-governador Romildo Magalhães, que está há quase um mês internado em uma UTI do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, não apresentou novidade no início da noite desta quinta-feira, 11.

Rosinha Magalhães, esposa do ex-governador, falou com ac24horas. “Ele está estável, a mesma coisa de ontem (10). Condição segue grave, mas continuamos com esperanças de uma melhora”, afirmou.

Romildo sofre com várias comorbidades como diabetes, problemas renais crônicos, além de ser cardiopata. Em dezembro do ano passado, Magalhães amputou uma das pernas por causa de complicações do diabetes.

Magalhães, que foi governador do Acre entre os anos de 1992 a 1994, estava no Hospital do Rim, mas com a piora de seu quadro de saúde, os médicos decidiram transferir o paciente para uma UTI do Santa Juliana. Seu quadro piorou por conta da obstrução de uma veia em uma das pernas, os antibióticos não conseguiram combater e foi levado para uma UTI para tomar a medicação mais pesada.