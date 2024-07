Governo do Acre antecipa metade do 13º salário junto ao pagamento de julho

Aguardado pelos servidores públicos, finalmente o governo do estado anunciou nesta noite de quinta-feira, 11, a data da antecipação de metade do 13º salário. O anúncio foi feito pelo próprio governador Gladson Cameli nas redes sociais.

Na publicação, o governador informa que a metade do 13º salário será pago junto com o pagamento do mês de julho. Aposentados e pensionistas recebem no próximo dia 26 de julho, já os demais servidores recebem no dia seguinte, dia 27.

O Acre tem atualmente mais de 50 mil servidores ativos. A antecipação do 13º salário representa um incremento de mais de R$ 200 milhões na economia do estado.

Veja o anúncio: