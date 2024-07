Prefeitura inaugura quadra com grama sintética na Vila Ivonete

Na noite desta segunda-feira, 01, foi inaugurada uma quadra com grama sintética, desta vez no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. A obra, que custou pouco mais de 700 mil reais, foi financiada com 500 mil reais provenientes de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão e o restante com recursos próprios da prefeitura de Rio Branco.

“O senador já assumiu o compromisso de destinar recurso para construir a academia ao ar livre aqui, disse o assessor parlamengtar, Manoel Coelho.

Esta inauguração é parte de uma série de obras que estão sendo realizadas em toda a cidade, incluindo revitalizações e construções de grande porte. Segundo o prefeito da capital, a construção da quadra é de grande importância para a comunidade local, demonstrando o compromisso da administração municipal com a utilização das emendas parlamentares, segundo o gestor, independentemente do valor. Quando necessário, a prefeitura complementa os recursos com verbas próprias.

“São 70 espaços esportivos entre revitalizados e obras novas, grande parte, 80%, foram com recursos da prefeitura. A grande maioria das revitalizações são feitas com nossos recursos próprios, e outras com emendas, como aconteceu essa aqui do senador Pentecão. Eu estou feliz, porque com isso a gente mostra nosso compromisso com o esporte de Rio Branco, com a juventude, criando oportunidade para que eles.”

Nesta quarta-feira (3), o prefeito de Rio Branco anunciará um novo pacote de obras, com algumas já licitadas e outras em fase de licitação, com isso a cidade se moderniza com novas infraestruturas, como os viadutos, pontes e concretos, refletindo um estilo de gestão que valoriza o respeito ao dinheiro público. Desde 2021, a prefeitura tem reservado recursos para agora implementar estas obras estruturantes, atendendo às necessidades da população e melhorando a qualidade de vida na capital acreana. É o que garante Cid Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

“A enxurrada de obras está nos quatros cantos da cidade, execução de obras de impacto obras de revitalização obras como está que é de suma importância para a população são respeito que o prefeito tem com as emendas parlamentares independente do valor o que faltar a prefeitura colabora então são obras em todos os quatros cantos da cidade”, concluiu Cid.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco