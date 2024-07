Policial civil conquista quatro medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americano Master 2024

O policial civil e atleta, Juriel Maia, trouxe orgulho ao Brasil e ao Acre ao se destacar no atletismo master dos Jogos Pan-Americano Master 2024. Na competição, realizada no início de julho, na cidade de Cleveland, Ohio, nos Estado Unidos, Juriel conquistou quatro medalhas de ouro em diferentes provas.

Juriel Maia brilhou nas pistas, conquistando o ouro nas provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e no revezamento 4×100 metros. Com uma performance impecável, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar em todas essas competições, demonstrando sua excelência e dedicação ao esporte.

No Pan-Americano Master 2024, Juriel Maia competiu com atletas de renome mundial e alcançou a vitória nas quatro provas que disputou. “Não foi apenas o ouro que trouxe para o meu país, foi também a superação de tudo o que passei em minha vida, como atleta e profissional. Essas medalhas são a coroação de ser atleta e policial civil, pois são duas paixões que tenho em minha vida”, declarou Juriel.

Juriel ingressou na Polícia Civil do Acre aos 18 anos, em 2002, no primeiro curso integrado da instituição. Naquela época, já praticava atletismo de forma amadora, mas sem patrocínio e com recursos limitados. Apesar das dificuldades, sempre sonhou em se tornar um atleta de alto nível. Graduado em Educação Física e Direito, ele dedicou-se ao trabalho e aos estudos, afastando-se temporariamente do atletismo.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, expressou seu orgulho: “É com muita altivez que recebemos a notícia de que um dos nossos policiais se destacou na área do esporte, ainda mais representando o país, nosso estado e a instituição de que faz parte. Parabenizo ao Juriel Maia, que enche a instituição de orgulho por saber que temos um atleta de alto nível faturando ouro em competições internacionais”, enfatizou.

Trajetória de superação

Retornando aos treinos em 2007, Juriel participou de várias competições, inclusive tentando uma vaga nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Em 2012, junto com amigos, montou uma equipe de revezamento que conquistou o bicampeonato nacional dos Jogos do Sesi, em 2013 e 2014. Em 2015, visando as Olimpíadas, intensificou seus treinamentos e, em 2019, foi convidado a elaborar um projeto para a utilização da pista de corrida da Universidade Federal do Acre (Ufac), onde auxiliou no treinamento de outros atletas e aperfeiçoou suas próprias habilidades.

Em 2022, uma lesão o afastou das pistas por um ano, mas a persistência de Juriel o trouxe de volta ao esporte em 2023, participando e alcançando pódios no Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro. Em 2024, já recuperado, ele ajustou seus treinamentos para evitar novas lesões e brilhou em competições nacionais como o Troféu Norte e Nordeste e a Copa do Brasil de Atletismo, vencendo todas as provas de 100, 200 e 400 metros e quebrando recordes.