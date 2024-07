Campeão brasileiro de jiu-jítsu sem kimono, acreano está no Top 5 do ranking mundial da IBJJF

O jiu-jítsu acreano tem um atleta no Top 5 do ranking da Federação Internacional de Jiu-Jítsu Brasileiro (IBJJF). Leonardo Calid aparece pela primeira vez entre os cinco melhores da categoria faixa preta, peso médio (até 79,5 kg), master 2 (até 40 anos) depois de ter sido campeão do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu Sem Kimono, disputado nos dias 29 e 30 de junho, na Arena Coronel Wenceslau Malta, no Rio de Janeiro.