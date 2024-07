Com recorde de participantes, Campeonato Acreano de Futebol Sub-15 começa dia 5/8

Com recorde de participantes, o Campeonato Acreano de Futebol Sub-15 terá a participação de 26 equipes lutando pelo título da temporada 2024 – quatro equipes a mais em relação ao número de presentes da temporada passada.

Mesmo com novo recorde de presentes, cinco equipes profissionais não confirmaram participação no torneio: Adesg, Andirá, Humaitá, Náuas e Plácido de Castro. Por outro lado, outros sete clubes filiados estão credenciados no torneio: Atlético-AC, Associação Desportiva Assermurb, Galvez, Independência, Rio Branco, São Francisco e Vasco da Gama.

Fórmula de disputa

De acordo com o diretor do Departamento Técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues, as 26 equipes foram divididas em oito grupos. Os grupos 01 (um) e grupo 02 (dois) serão compostos por quatro equipes cada, enquanto os grupos 03 (três), 04 (quatro), 05 (cinco), 06 (seis), 07 (sete) e 08 (oito), terão a presença de 03 (três) equipes cada. Leandro explicou ainda que as equipes na primeira fase jogarão dentro de suas respectivas chaves, avançando 1º e 2º colocados em pontos conquistados.

Na segunda fase, as 16 (dezesseis) equipes classificadas fazem jogos eliminatórios de tiro único. Um empate durante o tempo normal de partida leva a decisão da vaga as cobranças de pênaltis (5 cobranças alternadas). Caso permaneçam empatadas, os tiros livres prosseguirão até que uma das equipes tenha marcado um gol a mais do que a outra após executado o mesmo número de cobranças.

1ª rodada começa dia 5/8

O confronto entre Rio Branco e De La Cruz, válido pelo grupo 4, abre no próximo dia 5 de agosto, às 15h, no estádio Florestão, o Campeonato Acreano de Futebol Sub-15. Veja abaixo os grupos e parte da tabela:

Resumo da última temporada

Com uma média de 5,42 gols por partida, o caçula Santa Cruz conquistou o título invicto de campeão acreano de futebol sub-15, após vitória maiúscula sobre a Escola do Flamengo por 6 a 1.

Nesta temporada, o torneio contou com 57 jogos e 273 gols, totalizando uma média de 4,78 por partida. O time que mais contribuiu para essa média altíssima de gols foi o Santa Cruz, após marcar 38 gols em sete jogos.

Se o Santinha fechou a competição com a melhor defesa e ataque do torneio, a Escolinha PFQ – Jocum, fechou o estadual com o pior ataque (apenas um gol) e defesa (38 gols), sendo que o pior resultado da equipe ocorreu na derrota elástica para o Andirá por 14 a 0.

Outro resultado importante para o Santinha foi colocar os atacantes Vinícius e Samuel (Santa Cruz-AC) na artilharia da competição, juntamente com Dheimeson (Plácido de Castro). Os três jogadores marcaram, cada um, 9 gols.