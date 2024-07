Polícia prende suspeito armado e com drogas no Segundo Distrito de Rio Branco

Na noite deste sábado (27), policiais militares do 2º Batalhão prenderam Mateus Ribeiro Brasil, de 32 anos, no ramal Castanheira na região do Vila Acre em Rio Branco.

Durante patrulhamento na Travessa Lucas, a guarnição avistou o suspeito em atitude suspeita. Ao abordá-lo, os policiais encontraram com Mateus um revólver calibre 38 municiado, seis munições intactas, além de 12 gramas de cocaína e 12 gramas de crack.

A ação foi conduzida pelo Tático do 2º Batalhão, que tem intensificado as operações no bairro visando combater o tráfico de drogas e a violência armada.

O acusado foi levado para a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da justiça.

Vídeo: