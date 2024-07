Duas mulheres são presas após assalto com arma de fogo em parada de ônibus de Rio Branco

Na noite deste sábado (27), duas mulheres foram presas após praticarem assalto em uma parada de ônibus localizada no cruzamento das avenidas Nações Unidas e Getúlio Vargas,nas proximidades do Pronto-Socorro de Rio Branco no bairro Bosque.

As suspeitas, identificadas como Francilene Gama do Carmo, de 29 anos, e Luciana Cavalcante da Silva, de 21 anos, abordaram as vítimas utilizando um revólver calibre 32 sem munição e uma motocicleta que elas haviam pegado emprestada de um amigo.

Durante o assalto, as criminosas levaram o celular e a bolsa das vítimas. No entanto, a ação não passou despercebida. Policiais do Primeiro Batalhão, que estavam a caminho de outra ocorrência, perceberam o desespero de uma das vítimas na parada de ônibus e agiram rapidamente. Os militares conseguiram prender as suspeitas, que ainda tentaram resistir à prisão.

As duas mulheres foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco onde permanecerão à disposição da Justiça.