Homem fica ferido após se jogar de veículo em movimento em Rio Branco

Na noite deste sábado (27), Renan Felisberto de Souza, de 26 anos, ficou ferido após se jogar de carro em movimento, o incidente aconteceu na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro do Bosque.

De acordo com informações repassadas, Renan era passageiro de um carro Fiat Mobi, de cor branca. Durante o trajeto pela Rua Quintino Bocaiúva, ele abriu a porta do carro e se jogou.

Os ocupantes do veículo agiram rapidamente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Após os primeiros atendimentos, Renan foi encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência Rio Branco.

Renan foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com possível traumatismo craniano encefálico (TCE) leve, um corte contuso no couro cabeludo e um outro na região da testa e algumas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

Informações preliminares indicam que Renan estava sob efeito de álcool no momento do incidente. No entanto, as razões que o levaram a se lançar do veículo ainda são desconhecidas.