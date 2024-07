PM frustra tráfico de drogas no Ramal Caipora em Rio Branco

Durante patrulhamento de rotina no quilômetro 18 do Ramal Caipora, a RP-104 da Polícia Militar identificou atividades suspeitas de tráfico de drogas. Ao avistar uma motocicleta com dois indivíduos, a guarnição percebeu o nervosismo dos ocupantes, que pararam o veículo abruptamente.

O passageiro foi abordado e, durante a revista, a polícia encontrou com ele aproximadamente 9,125 kg de substância análoga à maconha em um saco de estopa que ele carregava. O motorista fugiu pelo pasto e conseguiu se esconder em uma área de mata densa, frustrando a tentativa de captura pelos policiais.

O passageiro foi preso no local e alegou desconhecer a identidade do motorista, afirmando que apenas “pegou uma carona”. O detido e os itens apreendidos, incluindo a motocicleta modelo HONDA/XLR 125, foram levados para a Delegacia de Polícia.

A prisão e apreensão evitou a distribuição de uma quantidade significativa de drogas, contribuindo para a segurança pública na região. A ação destaca a eficiência da Polícia Militar na prevenção do tráfico de drogas e na manutenção da ordem na Zona Rural de Rio Branco.

Por Ascom/PMAC