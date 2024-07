Corpo de mulher é encontrado parcialmente carbonizado no Segundo Distrito de Rio Branco

O corpo de uma mulher, cuja identidade ainda é desconhecida, foi encontrado carbonizado na madrugada desta segunda-feira, 1, na Travessa Três Irmãos no bairro Canaã no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a reportagem, a Polícia Militar, guarnição 201, foi acionada via COPOM, para atendimento de ocorrência de achado de cadáver, no local, foi encontrado um corpo ao solo, amarrado, enrolado numa lona e parcialmente carbonizado.

Uma testemunhas relatou a Polícia ter ouvido um barulho de carro entrar e sair da rua, que logo após, abriu a janela e viu que havia um corpo pegando fogo. De imediato o morador da região correu para apagar as chamas com intuito do fogo não espalhar para a sua residência.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística.

Após o término o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A Polícia acredita que a mulher morta em outro local sendo apenas “desovada” na Travessa 3 Irmãos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).