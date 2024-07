Rio Acre perdeu quase um metro de lâmina d’água em junho

A prefeitura de Rio Branco decretou nesta segunda-feira, 1º, em decreto publicado no Diário Oficial, Situação de Emergência pelos próximos seis meses.

Também nesta manhã, a Defesa Civil divulgou novas informações que justificam a adoção da medida. Conforme os números divulgados, o levantamento do órgão mostra que durante o último mês de julho, o Rio Acre perdeu quase um metro de lâmina d’água. A retração foi de 85 centímetros, o que é considerado muito alto para o atual nível do manancial. “Perder esses 85 centímetros é até considerado normal para um mês de pouquíssimas chuvas se estivéssemos com o nível entre 4 e 5 metros. O problema é que com 1,77 atual, já é uma cota muito baixa”, Cláudio Falcão, da Defesa Civil da capital acreana.

O grande problema para o baixo nível do rio e a consequente escassez dos recursos hídricos é ausência de chuvas no período de inverno amazônico. Ainda de acordo com o monitoramento da Defesa Civil, choveu apenas em três dias do mês, totalizando 21,1mm. O esperado para o mês era de 62mm, o que significa que choveu apenas um terço do que se previa.

Além disso, a chuva foi concentrada, praticamente, em um único dia, já que no último dia 26, choveu na capital acreana o acumulado 19,2mm. As chuvas irregulares tornam o cenário atual com possibilidade de mais agravamento nos próximos meses.