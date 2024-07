Polícia Militar apreende drogas, munições e partes de arma de fogo no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma guarnição da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, apreendeu na noite desta segunda-feira, 22, no bairro Quinze, mais de um quilo de maconha, partes de uma pistola .940, dois carregadores e oito munições, além de celulares e uma máquina de cartão de crédito.

Os militares tinham informações de que havia chegado, no endereço da ocorrência, um carregamento de drogas que seria enviado para outro estado, e que o local era suspeito de ser um depósito de entorpecentes. A guarnição observou, pela janela, um conjunto de ferrolho de uma pistola calibre .940, ao lado de dois carregadores e das munições, assim como o entorpecente.

Diante do flagrante dos ilícitos, a guarnição entrou no apartamento e localizou os demais itens apreendidos. Os militares não puderam localizar o proprietário do imóvel e entregaram o material apreendido na delegacia para as providências cabíveis.

Fonte: Ascom/PMAC