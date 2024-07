Polícia Militar apreende 900g de maconha no conjunto habitacional Cidade do Povo

Durante patrulhamento no bairro Cidade do Povo, o grupamento tático do 2° Batalhão da Polícia Militar apreendeu 900g de maconha na noite desta segunda-feira, 22.

Os militares visualizaram um indivíduo caminhando pela rua, carregando uma sacola plástica. Ao perceber a presença da viatura policial, o suspeito largou a sacola e fugiu, correndo por trás de uma creche. Ao verificarem o conteúdo da sacola, os policiais constataram que se tratava de uma barra de aproximadamente 900g de maconha.

A droga foi encaminhada para a delegacia especializada para as devidas providências.

Fonte: Ascom/PMAC