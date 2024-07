Vítima de explosão teve 60% do corpo queimado e família pede ajuda

Darllyane França, de 36 anos, sofreu queimaduras graves durante um princípio de incêndio no mercado do Bosque, no último domingo, 21. Ela continua intubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco.

Devido à situação crítica, a família iniciou uma vaquinha para ajudar com as despesas médicas. O marido de Darllyane, João Ricardo, informou que a equipe médica ainda aguarda a esposa reagir aos ferimentos. “Estou aqui para pedir ajuda a vocês com qualquer quantia para ajudar Darllyane, que se encontra na UTI em estado grave, com queimaduras de 2° e 3º grau em 60% do corpo, devido ao acidente que sofreu no trabalho. Agradeço muito a ajuda de todos, obrigado e Deus os abençoe”, diz trecho do apelo.

O PIX para quem quiser ajudar a família a custear as despesas é (68) 99228-1152 – João Ricardo Bezerra de Freitas (esposo de Darllyane).