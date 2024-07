Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas no Oscar Passos

Uma guarnição da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira, 22, no bairro Oscar Passos. A dupla portava cerca de 1,5 kg de cocaína, além de várias embalagens de outras drogas e dinheiro.

Os militares tinham informações de que, no local indicado, um conjunto de casas abandonadas comumente usadas como laboratórios e pontos de venda de ilícitos, havia um cidadão realizando entrega de drogas para um usuário. Ao chegarem, se depararam com um cidadão ao lado de um beco, no momento em que várias pessoas correram. Na correria, além do homem, outro foi capturado enquanto tentava se livrar de vários materiais entorpecentes, e com ele foi encontrado o valor de 369 reais.

Foram apreendidos 4,430 kg de cocaína, 0,512 kg de oxidado, 0,158 kg de skank e mais 13 pinos de cocaína. Os criminosos foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.

Fonte: Ascom/PMAC