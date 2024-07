Polícia Civil entrega Carteira de Identificação Nacional a Mulher Transgênero

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de seu Instituto de Identificação, realizou um marco significativo na promoção da cidadania e inclusão social ao entregar mais uma Carteira de Identificação Nacional (CIN) a uma mulher transgênero. A entrega ocorreu nesta segunda-feira, 15, em Sena Madureira e foi recebida por Alehandra Montes Moura, que agora possui sua nova identidade registrada com o nome civil que sempre desejará.

Alehandra celebrou a conquista do documento, afirmando que essa realização é um exemplo para outras mulheres trans do Acre que desejam modificar seus nomes. “É mais uma superação, um sonho que servirá de exemplo para mulheres trans do Acre que desejam modificar o nome”, disse.

O diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, destacou a importância dessa ação e sua abrangência. “Este é um passo crucial para garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua identidade de gênero, sejam reconhecidos e respeitados. A entrega desta carteira não é apenas um documento, mas um símbolo de inclusão e reconhecimento de direitos. Esperamos que essa ação inspire outras regiões a seguir o mesmo caminho”, afirmou o diretor.

Essa iniciativa reflete o compromisso do governo do Acre em promover a inclusão social e combater a transfobia, oferecendo a todos os cidadãos a dignidade e o respeito que merecem.

