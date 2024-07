No interior do Acre, câmera de segurança mostra o momento que avó e netas são atingidas por carro em alta velocidade

Uma câmera de segurança capturou o momento em que uma avó e suas netas foram atingidas por um carro em alta velocidade no último domingo, 14 de julho, em Epitaciolândia, no interior do Acre.

O acidente ocorreu na BR-317, na Travessa Madre Paulina, bairro Aeroporto, em Epitaciolândia, interior do Acre.

Por volta das 21h da noite, a avó e suas netas retornavam para casa após um culto na igreja quando foram surpreendidas por um veículo modelo Fiat Estrada branco. As imagens mostram o carro atingindo as três pedestres.

As crianças foram levadas ao hospital imediatamente após o acidente. Uma delas sofreu um corte na testa e a outra teve várias escoriações nas pernas. Felizmente, ambas receberam alta hospitalar nesta segunda-feira, 15 de julho.

O motorista do automóvel, identificado como Pedro Alexandrino, foi detido pela Polícia Civil. As autoridades locais continuam investigando as circunstâncias que levaram ao incidente e a possível responsabilização do condutor pelo ocorrido.

Veja o vídeo: