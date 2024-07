Mulher que estava em carro que caiu de ponte recebe alta e permanece sem movimento das pernas

Na última quinta-feira, 11, a assistente de creche Sâmia Soraya Souza de Oliveira, de 30 anos, uma das passageiras do carro que caiu de uma ponte na Estrada do Quixadá, em Rio Branco, recebeu alta e já está em casa. No entanto, ela ainda não recuperou o movimento das pernas

Sâmia passou por uma cirurgia na coluna na tarde do dia 8 de julho, um dia após o acidente, na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). As informações foram confirmadas ao G1-AC pelo marido da vítima, Madson Guido, que disse que a esposa está bem, mas não soube informar a localização exata da lesão na coluna.

De acordo com Guido, o médico comunicou que a partir de agora será necessário realizar tratamento e ter paciência.

Sâmia é uma das sobreviventes da colisão entre um carro e um ônibus no dia 7 de julho. Todos os envolvidos no acidente estavam voltando de um retiro espiritual em uma fazenda próxima ao local do acidente. O grupo havia passado o fim de semana na propriedade. Sâmia estava no carro do pastor evangélico João da Cruz, 46 anos, com mais duas pessoas: a filha e a sobrinha do pastor.

Ao chegar na ponte sobre o Igarapé Pirangir, o ônibus bateu no carro do pastor, que vinha na frente, e jogou o veículo com os quatro ocupantes dentro do manancial. A queda foi de aproximadamente 20 metros.