Dcore cumpre mandado de prisão de condenado pela justiça

Na manhã de hoje, 15 de julho de 2024, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, cumpriu o mandado de prisão definitiva de decisão condenatória em desfavor do nacional A. B. L.

O mandado foi expedido pelo Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsão da Comarca de Rio Branco.

Segundo a decisão do magistrado, o mandado de prisão foi expedido devido ao crime de roubo majorado, quando 02 (dois) suspeitos invadiram um estabelecimento comercial no bairro João Eduardo e subtraíram celulares e dinheiro do caixa da empresa.

Após intenso levantamento, a equipe de investigadores logrou êxito na localização do indivíduo, dando cumprimento ao mandado de prisão expedido, com condenação de mais de 11 anos.

Fora de circulação, os investigadores o apresentaram na sede da DCORE e posteriormente foi entregue à DEFLA para os procedimentos de praxe e agora se encontra à disposição da Justiça, onde será submetido a audiência de custódia.

Mais uma ação da nossa Polícia Civil, mais justiça e paz social.

Por Ascom/PCAC