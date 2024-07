Polícia Civil do Acre entrega barco, drone e coletes balísticos para delegacias do interior

A Direção-Geral da Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou a entrega de uma nova embarcação, de modelo lancha, à Delegacia de Sena Madureira, com o objetivo de aprimorar o atendimento e a eficiência das operações policiais nas áreas ribeirinhas da região.

A aquisição foi viabilizada por emenda parlamentar do deputado estadual Gerlen Diniz e inclui um motor de popa e um reboque. A delegacia foi contemplada também com um drone. Ainda, durante visita às delegacias de Sena Madureira e Tarauacá, foram entregues coletes balísticos, bem como um veículo para a delegacia de Tarauacá.

O delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel, destacou a importância desses novos recursos para as instituições. “Este investimento é fundamental para expandir nosso alcance e garantir a segurança de todas as comunidades, especialmente aquelas localizadas em áreas de difícil acesso. A nova lancha, o drone e os coletes balísticos são ferramentas essenciais para o cumprimento de nossas missões. Agradecemos ao deputado Gerlen Diniz, por compreender a importância desse apoio para a segurança pública do Estado”, disse.

A delegada de Sena Madureira, Rivânia Franklin, ressaltou o impacto positivo dos equipamentos. “A chegada da lancha e do drone representa uma significativa melhoria para nossa delegacia. Esses recursos nos permitirão realizar diligências de maneira mais rápida e eficaz, especialmente nas comunidades ribeirinhas. Os coletes balísticos são fundamentais para a proteção dos nossos agentes em serviço. Estamos comprometidos em utilizar esses novos recursos para servir melhor à população”, afirmou.

A nova embarcação e os equipamentos são parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura e a segurança no atendimento das comunidades ribeirinhas de Sena Madureira e outras áreas. A inclusão de coletes balísticos para Tarauacá e o veículo para essa delegacia reforçam o compromisso da PCAC em fortalecer a segurança e a eficácia das operações policiais em todo o estado.

O delegado de Tarauacá, José Ronério da Silva, abordou a importância da nova viatura e dos coletes balísticos recebidos. “A entrega do veículo e dos coletes balísticos é um reforço essencial para nossa delegacia. O veículo nos proporcionará maior mobilidade e rapidez no atendimento das ocorrências, enquanto os coletes garantem a segurança dos nossos policiais em campo. Agradecemos pelo suporte e pela atenção dedicada às necessidades de nossa região”, enfatizou.