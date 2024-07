PF prende suspeito e apreende 400 celulares em operação contra importação ilegal

Nesta quarta-feira (31), a Polícia Federal(PF) deflagrou a Operação Caça Mobile, com o objetivo de reprimir a importação ilegal de mercadorias estrangeiras. Uma pessoa foi presa em flagrante e mais de 400 celulares e outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

Os 166 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Santa Maria, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, São Borja, Uruguaiana e Giruá, no Rio Grande do Sul; e São José, em Santa Catarina.

Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de 20 veículos e dois imóveis no estado catarinense. Além das buscas, os principais investigados foram interrogados e medidas cautelares diversas da prisão foram implementadas.

A investigação iniciou em dezembro de 2022, quando um homem foi preso em flagrante em posse de 11 aparelhos celulares originários de fora do país, que foram trazidos para o Brasil de forma clandestina, dentro do estepe de um veículo.

A partir disso, a Polícia Federal passou a identificar lojas físicas e virtuais que comercializam aparelhos telefônicos novos e usados que entram no país de forma ilícita.