Brasil perde para Espanha com expulsão de Marta e aguarda definição por vaga

A Seleção Brasileira Feminina de futebol foi derrotada por 2 a 0 pela Espanha nesta quarta-feira (31), em Bordeaux, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Olimpíada de Paris.

Com a derrota para as atuais campeãs mundiais, a equipe do técnico Arthur Elias encerra na terceira posição do grupo C, e aguarda a definição dos outros dois grupos para saber se conseguirá a classificação às quartas de final como uma das melhores terceiras colocadas.

O Brasil tem 4 pontos no grupo C e saldo de gols negativo de -1. No grupo A, o atual terceiro colocado Canadá não somou pontos ainda e tem dois gols de saldo, enquanto no grupo B a Austrália, com 3 pontos e saldo negativo de -2, ocupa a terceira colocação.

Os confrontos que definirão a classificação à próxima fase da Olimpíada acontecem todos nesta quarta.