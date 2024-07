Após 5 meses, projeto para perfurar poços segue em licitação em Rio Branco

Apontada com uma possibilidade para resolver de forma definitiva a falta de água na capital acreana, continua longe de se tornar uma realidade a perfuração de poços pela prefeitura de Rio Branco.

Em fevereiro deste ano, a prefeitura da capital acreana anunciou o primeiro teste de mapeamento de área para perfuração de poços. O teste feito na área do Portal da Amazônia, utilizando um drone com sensores magnetrômetros, que fazem a captação do campo magnético do terreno.

Os dados são levados para um computador, com a localização em GPS dos locais sobrevoados. A partir da análise dos dados, a empresa contratada fará a indicação dos pontos mais favoráveis para a captação de água.

Ocorre que ainda não há uma empresa contratada. Após mais de cinco meses, o ac24horas questionou a prefeitura sobre o assunto, que respondeu que a contratação da empresa que vai fazer a perfuração continua em fase de licitação.

Conforme a prefeitura, serão perfurados dois poços de até 400 metros para pesquisa. A promessa é que em até 15 dias, o processo de licitação esteja concluído.

O abastecimento de água é um dos principais problemas na capital acreana por conta do sucateamento do sistema. Na semana passada, parte da estrutura da ETA II desabou, obrigando a prefeitura a trabalhar de forma emergencial para não colapsar o abastecimento de água na cidade.