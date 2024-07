Médicos em greve denunciam suposto assédio de chefes e diretores da Sesacre

O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), Guilherme Pulici, disse ao ac24horas na manhã desta quarta-feira, 31, que apura denúncias de assédio de médicos que ocupam cargos de chefia e direção técnica na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a médicos funcionários públicos que aderiram à greve deflagrada nesta manhã em unidades de saúde em todos os municípios do estado.

De acordo com Pulici, há relatos de que chefes e diretores estariam pressionando colegas médicos a manter a rotina de trabalho, mesmo em greve. “Pelo que eu tenho visto, pode configurar até assédio. A gente lembra que existe até um artigo dentro do código de ética médica que prevê a adesão do médico a um movimento por reivindicação justa e por condições de trabalho. Nós vamos apurar corretamente, direito isso daí e dependendo da situação nós vamos denunciar e encaminhar para o Conselho Regional de Medicina, para que seja apurado”, afirmou.

A assessoria de imprensa da Sesacre foi procurada pela reportagem, mas até a conclusão deste material, o ac24horas não obteve resposta. O espaço segue aberto para possível posicionamento do órgão.