Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão por descumprimento de medida protetiva em Feijó

A Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia Geral de Feijó, cumpriu na manhã desta quarta-feira, 17, um Mandado de Prisão por descumprimento de medida protetiva de urgência. O mandado foi direcionado a um cidadão acusado de ameaçar sua companheira em fevereiro deste ano. Mesmo com a medida protetiva em vigor, o acusado continuou a enviar áudios ameaçadores, nos quais prometia tirar a vida da vítima.

Diante da persistência das ameaças e do descumprimento da ordem judicial, a autoridade policial responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do acusado. A solicitação foi acatada pelo Poder Judiciário, resultando na expedição do mandado de prisão.

O homem detido passará por uma audiência de custódia, onde será avaliada a legalidade e a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Este caso ressalta a importância das medidas protetivas de urgência e o compromisso da Polícia Civil do Acre em garantir a segurança das vítimas de violência doméstica, bem como a eficácia das ações policiais em casos de descumprimento dessas medidas.

Por Ascom/PCAC