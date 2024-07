MC Daniel diz que Anitta tatuou seu nome e cantora desmente: “Não existe só ele”

O funkeiro MC Daniel, 25, disse em suas redes sociais nesta terça-feira (16) que Anitta, 31, fez uma tatuagem em sua homenagem. Na manhã desta quarta-feira (17), no entanto, a cantora desmentiu a brincadeira do amigo, revelando que o nome em seu braço é em homenagem a seu sócio, Daniel Trovejani.

“Eu amo o Daniel [cantor] também, mas eu não faria uma tatuagem assim, do nada. Vocês pensam que eu sou maluca?”, disse Anitta rindo. Os artistas estão de férias aproveitando o verão europeu com amigos como Juliano Floss, Marina Sena, Bruna Griphao, Lexa e Álvaro Xaro.

Anitta explicou a brincadeira em seus stories do Instagram dizendo: “Gente, para de ser idiota. O Daniel ficou falando que eu fiz a tatuagem para ele, mas não existe só ele de Daniel no mundo, não”. E completou: “Isso aqui é para o meu sócio, eu já tenho há muitos anos essa tatuagem. Quem é meu fã de verdade sabe, que não é fica aí acreditando no Daniel, porque ele está zoando, é óbvio.”