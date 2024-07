Acre contribui com 0,22% das admissões do país e 4,62% da região Norte

Dados recentes do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que o setor de serviços foi responsável por quase metade das 24.292.000 admissões em todo o país entre junho de 2023 e maio de 2024, representando 46,2% do acumulado para o período.

De acordo com divulgação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), em maio de 2024, o Acre contribuiu com 0,22% das mais de 2.100 milhões de contratações em todo o Brasil e 4,62% de todas as admissões na região Norte. Do montante no estado, 2.175 das 4.710 vagas registradas em maio foram geradas pelo setor de serviços.

Conforme a Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no Acre apresentou uma variação acumulada inferior à de abril deste ano (-0,6%), com maio registrando -65% do volume total. No acumulado do ano, o volume cresceu 1,8%, e nos últimos 12 meses, 5%.

A entidade também informa que a receita nominal de serviços no Acre acompanhou a tendência do volume de serviços, registrando uma diminuição de -0,3% em maio em comparação ao mês anterior. Entretanto, no acumulado do ano, a receita cresceu 6%, e nos últimos 12 meses, 5%.

“Em âmbito nacional, tanto o volume de serviços quanto a receita nominal de serviços apresentaram expansão, mantendo o volume de maio estável em relação ao mês anterior”, detalhou o assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), Egídio Garó.

Embora a PMS não tenha fornecido dados específicos sobre os serviços de turismo no Acre, relatórios econômicos da Confederação Nacional do Comércio (CNC) indicam que o volume de receitas geradas pelo setor de turismo está em torno de 12%, superando os níveis observados antes da pandemia.

Ainda segundo os relatórios da CNC, apesar de uma retração em maio, o volume dos serviços turísticos permanece robusto, com um crescimento de 4% nos últimos 12 meses, e um aumento de 4,6% em relação a fevereiro de 2020. Em maio deste ano, o Brasil recebeu 3,21 milhões de turistas.

“A expectativa é de que a atividade turística no estado se expanda nos próximos meses, com a definição de novos voos entre Brasília e Cruzeiro do Sul, e o início das operações de uma terceira companhia aérea. Esses fatores devem fortalecer o setor de turismo no Acre, aumentando sua participação no volume e na receita nominal de serviços do estado”, finalizou o assessor da Fecomércio-AC.