Pescaria resulta em show dos Rolling Stones no meio das montanhas nos EUA

Quando os Rolling Stones encerrarem sua turnê norte-americana “Hackney Diamonds” no dia 21 de julho, o local do show será bem diferente das cidades movimentadas que eles visitaram na estrada. A banda se apresentará em Ridgedale, Missouri – uma cidade com menos de mil habitantes, no meio das montanhas Ozark.

Os Rolling Stones irão subir ao palco da Thunder Ridge Nature Arena, que possui 20 mil lugares. Com vista para o Table Rock Lake, o anfiteatro foi inaugurado em maio e já recebeu os astros da música country norte-americana Morgan Wallen e Chris Stapleton.

A arena foi construída por Johnny Morris, fundador e chefe-executivo da Bass Pro Shops, fornecedora de equipamentos de pesca e caça. “Queríamos apenas compartilhar essa bela parte do mundo com outras pessoas”, disse Morris, que cresceu em Ozark, à Reuters.

“Há muitos anos realizamos alguns eventos nesse lugar… pequenas reuniões e concertos. E então… nos empolgamos”, falou.

Assim como Red Rocks, no Colorado, e The Gorge, em Washington, a arena de Morris mergulha os visitantes na natureza. “Fui (ao Gorge) e sou um pouco tendencioso, mas senti que nossa beleza rivaliza com esse tipo de beleza em um ambiente natural”, disse Morris, acrescentando que ele só queria “ver as pessoas se divertirem juntas ao ar livre”.

Os lucros do local são destinados a esforços de conservação na região de Ozark.

Conseguir os Stones é uma grande conquista para qualquer local. Para Morris, tudo se resumiu ao seu amor pela pesca. Há vinte anos, ele conheceu o músico Chuck Leavell, que se apresenta com os Stones desde 1982.

Os dois foram pescar, e Morris ajudou Leavell a fiscar “um peixe enorme”. “Ele disse: ‘Johnny, este é o dia mais feliz da minha vida… Se eu puder fazer algo por você, me avise’”, afirmou Morris.

O empresário, de 76 anos, pediu esse favor anos depois. “Eu disse: ‘Você poderia fazer com que os Rolling Stones viessem para Ridgedale, Missouri? E ele disse: ‘Onde? O quê?” e (…) como isso aconteceu foi simplesmente por causa do destino, da pesca e de uma amizade.”

Ele afirmou que um grupo representando os Stones assistiu a um show de Garth Brooks em um local relacionado e aparentemente gostou do que viu.

A turnê dos Stones leva o nome de seu álbum elogiado pela crítica e lançado em outubro passado. Em cada parada, o vocalista Mick Jagger, de 80 anos, comanda o palco por duas horas com os guitarristas Keith Richards, 80, e Ronnie Wood, 77.