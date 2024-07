TCE-AC: inscrição de concurso com 38 vagas termina nesta terça-feira

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) está com processo seletivo aberto para realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio.

São 38 vagas com salários que partem de R$ 7.472,00 e chegam até R$ 12.459,27 para jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até esta terça-feira (9) às 18h (horário oficial de Brasília) no site do Cebraspe, responsável pela execução do concurso.

A seleção compreenderá três fases: provas objetivas e provas discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, além da avaliação de títulos, de caráter classificatório somente para os cargos de nível superior. As provas serão realizadas na capital do estado, Rio Branco.

Os cargos disponíveis são para técnicos e auditores de controle externo, analistas ministerial, administrativo e de tecnologia da informação para candidatos das áreas de administração, contabilidade, direito, engenharia civil, gestão de dados, arquitetura e até pedagogia (veja abaixo mais detalhes).

Taxa de inscrição

O custo da taxa de inscrição varia conforme a vaga pretendida. Para as vagas de analista de Controle Externo, Tecnologia da Informação ou Ministerial, o valor a ser pago é R$ 113. Os interessados nas vagas de auditor de Controle Externo precisarão desembolsar R$ 132, enquanto os candidatos a técnico de Controle Externo deverão pagar R$ 81. O prazo final para pagamento da inscrição é 30 de julho.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas para todos os cargos em 1º de setembro, exceto para os candidatos às vagas de auditor de Controle Externo, cuja prova discursiva será em 13 de outubro.