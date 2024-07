Palmeiras formaliza oferta a Gabigol, do Flamengo; saiba detalhes do negócio

O Flamengo já declarou que não irá liberar o Gabigol antes do término do contrato sem receber uma recompensa financeira. O centroavante, inclusive, será relacionado para o duelo com o Fortaleza nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O atacante rubro-negro não esteve presente nos últimos três jogos por opção da equipe rubro-negra. Até o momento, Gabigol disputou cinco partidas no Brasileirão. Caso chegeu no sétimo jogo, ele não pode atuar em outro time que disputa a competição.

Leila se esquiva

Durante a apresentação oficial do meia Maurício, nesta segunda-feira (8), na Academia de Futebol do Palmeiras, na Zona Oeste de São Paulo, a presidente Leila Pereira foi questionada rapidamente sobre o negócio com Gabigol. A gestora se esquivou e disse que o momento era de valorizar o reforço que estava no clube.