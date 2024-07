Expoacre Juruá 2024: governo abre inscrições para expositores do setor industrial

Iniciou nesta segunda-feira, 8, o credenciamento para os expositores da indústria da maior feira agropecuária do Juruá, a Expoacre Juruá. Os interessados deverão procurar a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), localizada no térreo do Teatro dos Náuas, e realizar seu credenciamento. Em seguida, devem ir à Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, para assinatura de contrato e pagamento do boleto.

“Os expositores poderão escolher o espaço e o seu tamanho para expor os produtos. A expectativa é que este ano atraia mais expositores que o ano anterior. Reforço que as vagas são limitadas”, pontuou Alcy Costa, gestor da Seict no Juruá.

Os expositores do setor industrial têm mostrado que a inovação é fundamental para o futuro da agropecuária. A 19ª edição da Expoacre Juruá se consolida como um espaço crucial para o intercâmbio de conhecimentos e a divulgação de novas tecnologias, contribuindo para a modernização e a competitividade do agronegócio local.

“Convidamos todos os segmentos da indústria regional para participar da feira, pois acreditamos na geração de emprego e renda, beneficiando pequenos e grandes empreendedores,” destacou Janaína Terças, coordenadora da Fieac no Juruá.

Ao participar desses eventos, as empresas têm a chance de reforçar sua identidade corporativa e sua reputação no mercado. Um estande bem projetado, demonstrações de produtos e atendimento personalizado são elementos que podem impactar positivamente a percepção do público em relação à marca.