Homem fica ferido em capotamento na BR-364

Um homem, ainda não identificado, ficou ferido durante um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (08), na altura do km 55 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, mas informações preliminares indicam que a vítima perdeu o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira e capotou várias vezes.

Populares que passavam pelo local acionaram o socorro para prestar atendimento à vítima. Ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde do homem, mas testemunhas relataram que ele estava consciente dentro do veículo no momento do resgate.

A qualquer momento, novas informações poderão ser divulgadas. Matéria em atualização.