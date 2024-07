Gonzaga debate políticas de combate ao feminicídio e violência contra menores

O deputado estadual Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), visitou nesta segunda-feira (8), a Delegacia da Mulher (DEAM), e a Delegacia de Atendimento à Crianças e Adolescentes Vítimas (Decav), em Rio Branco, para reforçar a parceria entre o Legislativo e a Polícia Civil acreana e debater políticas públicas de combate ao feminicídio e violência contra menores de idade.

Durante o encontro, o presidente Gonzaga foi recebido pelo diretor-geral da Polícia Civil, delegado Henrique Maciel, pela delegada coordenadora da DEAM, Elenice Frez, e delegada Carla Fabíola, coordenadora da Decav.

Gonzaga destacou o trabalho das delegacias de combate aos crimes contra mulheres e crianças e colocou o Legislativo à disposição da Polícia Civil.

“Temos trabalhado na Aleac com o objetivo de fortalecer os órgãos do Estado, e com a Polícia Civil não é diferente. Fiz questão de vir pessoalmente acompanhar as instalações e trabalho nas delegacias e tratar sobre novas parcerias. Fiquei impressionado com as instalações. Vamos continuar trabalhando para aprovar leis que beneficiem as crianças e mulheres vítimas de violência e tratar de políticas públicas de enfrentamento aos crimes de feminicídio e contra menores”, disse.

O delegado geral Henrique Maciel destacou a importância da Aleac na aprovação de leis e orçamento que beneficiou a Segurança Pública do Acre com reforma das delegacias e melhores condições de trabalho aos agentes da segurança

“É uma honra recebermos o presidente Gonzaga em nossas delegacias e destacar que devido ao apoio da Aleac é que muitos avanços têm acontecido na segurança. Todas as obras nas delegacias são com aprovação dos deputados. Quero agradecer a Aleac pela parceria”, disse.

A delegada Elenice destacou a importância da visita do presidente Gonzaga à DEAM, pois, segundo ela, retrata a atenção que o Legislativo lida com a segurança pública no Acre.

“A visita do presidente Luiz Gonzaga demonstra a atenção especial que o poder Legislativo tem com a Segurança Pública e demais áreas do Estado. Tenho certeza que essa visita tem a intenção de apoiar nosso trabalho e isso nos deixa muito feliz”, disse a delegada.

A delegada Carla Fabíola parabenizou Gonzaga pela iniciativa de visitar as delegacias especializadas de Rio Branco.

“É uma iniciativa muito importante por parte do presidente Gonzaga em vir conhecer nosso atendimento e olhar de forma especial o trabalho que fazemos de proteção às crianças e adolescentes”, disse.