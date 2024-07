Acre não tem nenhum leito de UTI disponível, informa Sesacre

O painel de monitoramento de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI da Secretaria de Saúde do Acre – SESACRE informou, na tarde desta segunda-feira (8), que não há vagas em leitos em todo o estado.

De acordo com as informações disponibilizadas, as 27 vagas de UTI no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (PS), as 18 da Fundação Hospital Estadual do Acre (FUNDHACRE), as 20 do Hospital Santa Juliana e as 10 do Hospital Regional do Juruá (em Cruzeiro do Sul), estão ocupadas. Ao todo, são 75 leitos.

O ac24horas busca uma resposta do Governo do Acre e da Secretaria Estadual de Saúde desde a manhã desta segunda-feira (8), quando o painel ainda indicava que havia uma vaga em todo o estado, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria.