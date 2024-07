Bandido que deve arma para facção tenta roubar revólver de vigilante e é preso no Pronto-Socorro

O membro de uma organização criminosa identificado como Charles de Lima Silva, 21 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 8, após tenta roubar a arma de um vigilante da empresa Columbia na recepção do Pronto-Socorro, situado na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, Charles passou a manhã toda no local alegando precisar de atendimento, mas forneceu nomes falsos repetidamente e se recusou a se identificar. Em determinado momento, ele tentou forçar sua entrada na unidade de saúde, sendo impedido por um vigilante da Empresa Columbia.

Charles então entrou em confronto físico com o vigilante, tentando derrubá-lo e tomar seu revólver calibre 38. O vigilante, bem treinado e utilizando técnicas de jiu-jitsu, conseguiu imobilizar Charles e aplicar um golpe conhecido como “mata-leão”, deixando-o inconsciente. Com a ajuda de outros vigilantes, Charles foi algemado e a polícia foi chamada para conduzi-lo à delegacia.

Ainda segundo a polícia, Charles já tem passagens pelo sistema prisional. A tentativa de roubo da arma do vigilante estaria relacionada a uma dívida com um líder de facção no bairro da Base, decorrente de um armamento que ele perdeu e precisava substituir.

Policiais Militares do 1° Batalhão auxiliaram na ocorrência e conduziram Charles à Delegacia de Flagrantes (Defla) para devidos procedimentos.