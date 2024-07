Neymar usa mais de R$ 6,5 milhões em look para assistir jogo do Brasil

O atacante Neymar ostentou mais um look luxuoso em sua viagem aos Estados Unidos. Na última sexta-feira (28), o jogador usou mais de R$ 6,5 milhões em roupas para assistir a vitória do Brasil, por 4 a 1, diante do Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América.

O camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita, esteve em dos camarotes do Allegiant Stadium, em Las Vegas, ao lado de celebridades como o jogador de basquete Jimmy Butler, do Miami Heat, e da modelo Winnie Harlow.

Neymar usou boné, óculos e camisa da Balenciaga, um tênis da Louis Vuitton em parceria Swarovski e um relógio da Richard Mille. A vestimenta do jogador foi avaliada no valor de R$ 6.573.123,00. Confira o preço dos itens:

•Boné: R$ 3.575,00

•Óculos: R$ 3.950,00

•Relógio: R$ 6.520 000,00

•Camisa: R$ 6.098,00

•Tênis: R$ 39.500,00

•Total: R$ 6.573.123,00

Neymar em reta final de recuperação

O atacante de 32 anos, do Al-Hilal-SAU, recupera-se desde outubro de 2023 de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele se machucou em jogo do Brasil contra o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar

Neymar foi revelado pelo Santos em 2009. Ele ficou no Peixe até 2013, quando foi negociado ao Barcelona-ESP. Depois, o jogador atuou por Paris Saint-Germain-FRA e Al-Hilal, clube que defende atualmente. Além disso, o atacante integra a Seleção Brasileira desde 2010.

Ao longo da carreira, o atacante de 32 anos conquistou diversos títulos, sendo Copa Libertadores (2011, pelo Santos) e Uefa Champions League (2015, no Barça) alguns deles. O jogador também é o maior artilheiro da Seleção na história, com 79 gols em 128 partidas.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até o fim de junho de 2025.