‘Punky, a levada da breca’, revela relação com Shifty Shellshock em homenagem póstuma

“Nenhuma palavra jamais poderia expressar o amor que compartilhamos ou como estamos nos sentindo agora. Isso é toda uma linguagem própria. Então, por enquanto, eu usarei toda a força que você me mostrou para segurar aquelas palavras que você me perguntou com sua linda voz grave matinal na praia enquanto me cobria de beijos: Para as pessoas que perdemos, nós as veremos novamente no caminho, certo?”