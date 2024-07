Mulher que sequestrou recém-nascido em MG se passou por médica pediatra, diz polícia

A mulher de 42 anos apontada como responsável por sequestrar um bebê recém-nascido na última terça-feira (23) em Uberlândia (MG), se passou por pediatra para conseguir raptar a criança, segundo a polícia.

O caso ocorreu no Hospital das Clínicas de Uberlândia. O bebê foi encontrado na manhã desta quarta-feira (24) em Itumbiara (GO). A distância entre os dois municípios é de aproximadamente 135 quilômetros.



De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher entrou no quarto onde a criança estava e levou-a do quarto da mãe. Em seguida, ela foi a um banheiro, colocou a bebê em uma mochila e saiu do hospital.

“A mãe da criança não estava conseguindo amamentá-la, quando a mulher se passou por uma funcionária e conduziu o bebê para uma sala ao lado. Após um tempo, o pai da criança estranhou a demora e, nesse momento, notaram que a mulher já não estava mais no local”, afirmou o delegado Leandro Menezes, responsável pelo caso.

Segundo a Polícia Federal Rodoviária (PRF), a mulher é recém-formada em medicina em Minas Gerais. O serviço de inteligência da PRF foi acionado e o veículo foi localizado.

A Polícia Militar identificou um veículo Corolla vermelho onde a suspeita estaria com a criança no colo, afirmou o delegado. “Um veículo com as mesmas características procuradas foi localizado em um pedágio sentido Itumbiara (GO)”, disse.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, foram encontradas roupinhas da criança, sapatos e duas bolsas no carro da mulher. As imagens de câmeras mostram que a médica dirigiu o veículo pela rodovia, onde passou por um pedágio para se chegar a Itumbiara.

“Já está em andamento o processo de apuração de responsabilidades e, de acordo com o andamento desse processo, todas as tratativas cabíveis serão tomadas”, afirmou a porta-voz da gestão do hospital, Liliane Passos.

Liliane disse ainda que o estabelecimento irá contribuir com as investigações e que continua dando apoio à família.

A criança ainda está em Goiás sob atendimento médico e as autoridades estão organizando o retorno da criança, além de prestar auxílio aos pais que se desloquem até lá.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de sequestro.