Saiba o que os Estados Unidos precisam fazer para superar o Dream Team de 1992

A seleção de basquete masculino dos Estados Unidos chega na Olimpíada com total favoritismo para conquistar mais uma medalha de ouro. O novo “Dream Team” comandado por LeBron James e Stephen Curry, está no grupo C, ao lado de Porto Rico, Sérvia e Sudão do Sul.

A quantidade de astros da NBA convocados para os Jogos de 2024 fez com que o talento da equipe atual fosse comparado ao dos campeões em 1992, no time que tinha Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird.

Para superar a campanha de Barcelona-ESP, os atletas deste ano terão que fazer uma campanha perfeita.

Na Olimpíada de 1992, os Estados Unidos derrotaram todos os adversários que enfrentaram, incluindo o Brasil de Oscar Schmidt.

Na campanha histórica do ouro, a equipe americana venceu os oito jogos que disputou e marcou 938 pontos. Charles Barkley foi o cestinha do time na competição com 144 pontos assinalados.

Jogos do “Dream Team” em 1992

• Angola 48 x 116 Estados Unidos – Fase de Grupos

• Croácia 70 x 103 Estados Unidos – Fase de Grupos

• Estados Unidos 111 x 68 Alemanha – Fase de Grupos

• Estados Unidos 127 x 83 Brasil – Fase de Grupos

• Espanha 81 x 122 Estados Unidos – Fase de Grupos

• Estados Unidos 115 x 77 Porto Rico – Quartas de Final

• Estados Unidos 127 x 76 Lituânia – Semifinal

• Croácia 85 x 117 Estados Unidos – Final

Números do “Dream Team” em 1992

• 938 pontos marcados;

• 588 pontos sofridos;

• Líderes em pontos: Charles Barkley (144) e Michael Jordan (119);

• Líderes em rebotes: Patrick Ewing e Karl Malone (42);

• Líder em assistência: Scottie Pipen (47).

Novo “Dream Team” em Paris

Para superar a campanha de 1992, a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos estreia na Olimpíada de Paris no domingo (28), às 12h15 (de Brasília), contra a Sérvia, do craque Nikola Jokic, em jogo válido pelo Grupo C.

Veja a lista de convocados dos Estados Unidos

• LeBron James (Los Angeles Lakers)

• Stephen Curry (Golden State Warriors)

• Kevin Durant (Phoenix Suns)

• Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

• Devin Booker (Phoenix Suns)

• Jayson Tatum (Boston Celtics)

• Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

• Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

• Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

• Jrue Holiday (Boston Celtics)

• Bam Adebayo (Miami Heat)

• Derrick White (Boston Celtics)