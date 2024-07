Gladson Cameli e desembargadores condecoram Roberto Barroso com maiores honrarias do Acre

Em continuidade à agenda em Rio Branco na tarde desta quarta-feira (24), o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito, a maior honraria do Poder Judiciário do Acre, durante a sessão solene no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A honraria foi instituída pela Resolução nº. 283/2022.

Essa distinção é concedida por decisão unânime dos membros do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário acreano em diferentes graus, reconhecendo a excelência e relevância do trabalho do ministro para o Judiciário brasileiro.

O ministro Roberto Barroso enalteceu a homenagem do Poder Judiciário do Acre e revelou que o sentimento é de gratidão, destacando a importância de compartilhá-la com familiares. “A homenagem é sempre boa em vida, então, melhor ainda que a gente possa repartir com os filhos, contar para os amigos. É sempre muito bom. Eu preciso dizer que cumpro a missão da minha vida. Portanto, evidentemente, gosto de homenagem, gosto de elogio, presto atenção nas críticas, mas nada me desvia do caminho que acho que devemos seguir para fazer um país melhor e maior”, declarou.

Ainda durante a solenidade, o governador Gladson Cameli também prestou homenagem ao ministro, concedendo a outorga da mais alta condecoração honrosa do Estado, a Ordem da Estrela do Acre. A Ordem da Estrela do Acre é concedida a personalidades que, por sua atuação destacada e digna do respeito do povo acreano, contribuíram para o desenvolvimento do Estado ou protagonizaram atuações decisivas em prol da população. “Representa a luta de nosso Brasil para se tornar brasileiro. Nossa luta hoje, ministro [Barroso], é para tornar este estado o melhor para todos os brasileiros, aliando crescimento econômico e preservação ambiental, progresso tecnológico e desenvolvimento social”, disse Cameli.

Gladson fez questão de mensurar a importância do Supremo Tribunal Federal (STF) e destacou a humildade de Barroso. “Primeiramente, vejo a importância de o ministro do Supremo Tribunal Federal vir ao Acre. A importância é que ele saiba o tamanho e a dimensão do Brasil e as realidades totalmente diferentes das regiões. Para nós, o que mais me destacou sempre foi a humildade de ouvir mais e não agir por impulso, pela idade, democracia e respeito às pessoas. Resumindo, é isso. E para nós, é uma honra receber o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal aqui no Acre”, disse.

Já a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, destacou a importância do ministro Roberto Barroso para o Estado do Acre. “É uma honra recebermos o nosso presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro Luís Roberto Barroso, que hoje será agraciado com a maior honraria do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Os acreanos aplaudem o nosso ministro pela sua contribuição ao nosso fazer judiciário e ao nosso sistema democrático e efetivação dos direitos fundamentais que são tão importantes para a nossa nação brasileira”, comentou Ferrari.

Marcaram presença na solenidade o Superintendente Regional da Polícia Federal, Delegado Sánchez; a Procuradora-Geral do Estado do Acre, Janete Mello; o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ribamar Trindade; o Procurador-Geral do município de Rio Branco, James Antunes; o Coronel Christian, representando o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre; o Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga; o Procurador-Geral do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro, e demais autoridades.