Motorista atropela mulher e foge sem prestar socorro em Porto Acre

Um atropelamento ocorreu na noite deste domingo (28) na Rua do Comércio, no município de Porto Acre. A vítima foi identificada como Camila da Silva, de 28 anos.

De acordo com informações repassadas pela família, Camila estava caminhando na Rua do Comércio quando foi atropelada por um carro modelo Classic de cor cinza. A condutora do veículo não parou para prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município de Porto Acre foi acionada e realizou os primeiros atendimentos no local. Camila foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Camila foi entregue ao Setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada. Suspeita-se que a vítima tenha sofrido um traumatismo craniano encefálico (TCE) leve. Seu estado de saúde é considerado estável.

As autoridades locais estão investigando o incidente e buscando identificar a motorista envolvida no atropelamento.