Motociclista supostamente embriagado perde controle após bater em buraco na Estrada do São Francisco

Na noite de domingo (28), um acidente de motocicleta ocorreu na Estrada do São Francisco, bairro Baixa da Colina, em Rio Branco. Gearebe Javã de Fárias, de 33 anos, pilotava uma Honda Titan azul no sentido bairro-centro quando perdeu o controle após colidir com um buraco na pista.

Segundo informações repassadas por testemunhas que presenciaram o acidente, que Gearebe caiu e bateu o rosto, e indicam que ele estava possivelmente embriagado no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou a ambulância de suporte básico. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma pessoa não identificada prestando os primeiros socorros à vítima. Gearebe foi estabilizado e encaminhado para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Gearebe foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeitas de fraturas no nariz e na boca e múltiplas escoriações pelo corpo. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar do 3º Batalhão deu apoio até a chegada do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), que realizou a sinalização da área para prevenir novos acidentes.