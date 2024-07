Adolescente de 16 anos se envolve em grave colisão com caminhonete

Uma adolescente de 16 anos, identificada como F. A. S., foi vítima de um grave acidente de trânsito durante a tarde deste domingo (28) no Ramal do Km 59, próximo à Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia.

Segundo informações preliminares, a jovem pilotava uma motocicleta sem capacete no sentido zona urbana/zona rural quando colidiu frontalmente com uma caminhonete que trafegava sentido oposto. O condutor do veículo permaneceu no local e prestou assistência imediata à vítima, acionando os serviços de emergência.

F. A. S. foi rapidamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Devido a gravidade foi transferida para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

F.A.S foi entregue ao Setor de Ortopedia para maior avaliação com uma fratura no braço esquerdo e no joelho direito, além de várias escoriações pelo corpo. Seu estado de saúde é considerado estável.