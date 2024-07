Motociclista vai parar no PS após colidir com um cavalo na zona rural de Porto Acre

Na noite deste domingo (28), um acidente no km 26 do ramal Tocantins, na Vila do V, região de Porto Acre, resultou em ferimentos graves para o motociclista Rarison Pontes de Souza, de 33 anos. Rarison foi levado ao Pronto Socorro com suspeita de fraturas após colidir com um cavalo que atravessou a pista subitamente.

Rarison estava conduzindo sua motocicleta quando, de forma inesperada, um cavalo atravessou seu caminho, impossibilitando qualquer tentativa de desvio. A colisão foi inevitável e o impacto resultou em ferimentos graves para o motociclista.

Populares que estavam no local prontamente prestaram os primeiros socorros a Rarison. Ele foi colocado em uma caminhonete escolar e transportado até o km 11, onde uma ambulância do SAMU 09 de suporte básico já o aguardava.

Após ser estabilizado na ambulância, Rarison foi encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Rarison foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeita de fraturas na clavícula e uma deformidade no joelho esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.