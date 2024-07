Fronteira registra 2 afogamentos simultâneos no Rio Acre e açude no município de Brasiléia

Na tarde deste domingo (28), a região de fronteira entre Brasiléia, no Acre, e Cobija, na Bolívia, foi marcada por uma série de eventos trágicos envolvendo afogamentos. O Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre recebeu dois chamados de emergências praticamente ao mesmo tempo.

Por volta das 16h, os bombeiros foram acionados para um afogamento em um açude localizado no ramal do km 19, acessível pela BR 317 – Estrada do Pacífico. Enquanto a equipe estava a caminho, receberam a informação de que um jovem boliviano, identificado por Hernan Setastian Cespedes Aguanari de 17 anos havia se afogado no Rio Acre, perto de uma antiga draga boliviana, em uma área onde a profundidade alcançava 3 metros, o mesmo estava no rio acre, com amigos e familiares quando o incidente aconteceu. Equipes de resgate foram imediatamente acionadas, juntamente com a polícia Felcc e Polícia Civil Pandina, as forca de segurança e investigações participaram das operações de busca.

O resgate do jovem boliviano foi concluído com sucesso. A equipe, sob o comando do Capitão Ricardo Moura, se dirigiu então ao açude para enfrentar o segundo caso de afogamento. Chegando ao local por volta das 17h30, e após utilizar duas viaturas e equipamentos de mergulho, encontraram o corpo de Clovis Martins Félix de 39 anos às 18h, a uma profundidade de 2,5 metros.

De acordo com relatos de amigos, Clovis estava na fazenda para pescar e, após o almoço, entrou no açude para nadar em direção à rede de pesca. Durante a atividade, ele se debateu e afundou rapidamente, não havendo tempo suficiente para ser socorrido pelos companheiros. Amigos lembraram que Clovis estava entusiasmado com a pescaria e planejava levar peixes para sua esposa.

O corpo de Clovis foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do hospital regional do Alto Acre. As autoridades estão investigando as circunstâncias detalhadas dos afogamentos.