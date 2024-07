Passagem de Rio Branco a Paris nas Olimpíadas tem média de R$ 11,9 mil

O levantamento da plataforma Brasil em Mapas mostra que, caso queira visitar Paris neste período de Jogos Olímpicos, o acreano pagará cerca de R$11,9 mil pela passagem. Segundo o levantamento, o preço a partir da capital estadual varia entre as capitais, de uma passagem, ida e volta, em classe econômica, por sete dias, em reais, com análise de 18 a 25 Junho, 2024, de acordo com dados do Google Flights.

“O maior entre os menores preços encontrados, foi observado em Macapá, no Amapá, a R$ 15.630 reais, seguido de Rio Branco, Acre (R$ 11.980)”, diz o levantamento, informando ainda que a maioria dos Estados, dezessete deles, incluindo o Distrito Federal, tem preços abaixo da média nacional. A partir do Rio de Janeiro e São Paulo, R$ 7.900 e R$ 7.960, respectivamente.

Os menores preços foram encontrados a partir de Belém, Pará, a R$ 7.530, seguido de Palmas, Tocantins (R$ 7.680). No geral, as maiores capitais, com valores abaixo da média, possuem voo direto a Paris ou uma conexão (principalmente a Lisboa).

Valores acima da média possuem duas ou mais conexões. Valores mudam de acordo com o decorrer do evento. Fora do período das olimpíadas a média de preços varia entre R$ 3 mil a 4 mil reais.

(Com informações do Brasil em Mapas)