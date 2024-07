Líder do Brasileiro, Flamengo encara Atlético-MG no Mineirão

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro terá como uma de suas maiores atrações o confronto entre o líder Flamengo, que tem 27 pontos, e o 11º colocado Atlético-MG, que soma 18. E a partida, que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (3) em Belo Horizonte, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O Galo vem de um empate, de 1 a 1, com o Atlético-GO dentro de casa. O resultado gerou mal-estar após Hulk reclamar publicamente do fato de a bola não chegar em boas condições aos jogadores de ataque. Durante entrevista coletiva após o resultado, o técnico argentino Diego Milito não aprovou a reclamação do experiente atacante: “Se há alguma queixa, ela deve ser feita na intimidade. Publicamente, não gosto que os jogadores digam nada. Internamente, eu falo e comento coisas, os jogadores falam, mas entre nós temos que ter essa fortaleza interna, privada”.

Quem chegou na última terça-feira (2) à capital de Minas Gerais para reforçar o Galo é o zagueiro Lyanco. Porém, o jogador de 27 anos só poderá estrear após o dia 10, quando estará aberta a janela de transferências no futebol brasileiro.

O Atlético-MG terá o retorno do meio-campista Gustavo Scarpa e do zagueiro Bruno Fuchs, que cumpriram suspensão na última rodada. Outro reforço que pode estar à disposição de Milito é Eduardo Vargas. O atacante chileno retorna ao Brasil após servir a seleção do Chile na Copa América.

Pelo lado flamenguista, o volante Erick Pulgar, que também estava na Copa América com o Chile, pode reforçar o elenco do técnico Tite. O Rubro-Negro vem de triunfo, de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Maracanã. O gol da vitória foi do zagueiro Fabrício Bruno.

“Venho de um longo jejum sem fazer gol. Meus últimos gols foram, no ano passado, durante o Campeonato do Carioca. Então, esse gol foi muito importante para mim e me cobro no dia a dia para que eu possa entregar ofensivamente”, declarou o defensor.

Além dos uruguaios que estão na Copa América (Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela), Tite não poderá contar com os contundidos Igor Jesus e Everton Cebolinha. Já o atacante Gabriel Barbosa não viajou e segue no Rio, pois existe a possibilidade de ele ser negociado e deixar o Flamengo.