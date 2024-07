Copa América 2024: Brasil tropeça na Colômbia e enfrenta Uruguai nas quartas

Na noite desta terça-feira (02), o Brasil encerrou a sua participação no Grupo D da Copa América com um empate por 1 a 1 diante da Colômbia, no Levi´s Stadium, nos Estados Unidos. Com o resultado, o time de Dorival Jr. ficou no segundo lugar da chave e vai enfrentar o Uruguai nas quartas de final do torneio continental, enquanto os colombianos jogarão contra o Panamá na próxima fase.

O Brasil começou a partida no ataque e logo abriu o placar em uma bela cobrança de falta de Raphinha. Antes do fim da primeira etapa, já nos acréscimos, a Colômbia empatou com Daniel Muñoz. As duas equipes ainda reclamaram do VAR, o Brasil por conta de um pênalti não dado em Vini Jr. e os colombianos por conta da marcação de linha de impedimento no jogador equivocado.

Com o Brasil precisando do resultado, o segundo tempo ficou mais intenso e faltoso. As duas equipes passaram a disputar muito as jogadas no setor de meio-campo e poucas chances foram criadas, com a principal sendo da Colômbia, com Rafael Borré perdendo um gol incrível já na reta final da partida. No último minuto, Bruno Guimarães acerou belo chute, mas Vargas fez grande defesa.

Com o empate, o grupo D ficou definido da seguinte forma. A Colômbia chegou aos 7 pontos e garantiu a liderança, enquanto o Brasil ficou em segundo com 5 pontos de 9 disputados. Eliminados, a Costa Rica ficou em terceiro, com quatro pontos, e o Paraguai ficou na lanterna nenhum ponto conquistado.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado, corrido e com muitas chances para as duas equipes. O Brasil começou bem, mas a Colômbia fez uma primeira etapa superior e criou mais oportunidades de gols do que o time de Dorival Jr.

O primeiro lance que gerou perigo foi uma cobrança de falta de James Rodríguez, aos 7 minutos. De longe, o camisa 10 colombiano soltou uma pancada e viu a bola explodir no travessão. Quatro minutos depois, a situação se inverteu: Raphinha cobrou falta com categoria, sem chances para Vargas e abriu o placar no Levi´s Stadium. Após o gol sofrido, a Colômbia rapidamente reagiu. James quase empatou, mas a bola passou por cima de Alisson. No lance seguinte, o camisa 10 cobrou falta e achou Sánchez livre para empatar. Após longa revisão, o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.

A Colômbia seguiu pressionando e incomodando o Brasil, que pouco conseguia fazer. Richard Ríos aproveitou a sobra e bateu, mas Alisson fez defesa. Logo depois, o goleiro voltou a aparecer em cobrança de falta de James. Depois dos sustos, o Brasil finalmente voltou a assustar. Vini Jr. fez jogada individual pela esquerda, foi tocado pelo defensor e caiu na área pedindo pênalti. Após checagem do VAR, o lance seguiu normalmente.

Antes do final da primeira etapa, veio o empate colombiano. James encontrou Córdoba, que deu bom passe para Daniell Muñoz finalizar e empatar a partida.

O seguno tempo começou de forma mais tensa e disputada, além de ser mais travada no meio-campo. A primeira grande chance veio novamente com Raphinha em cobrança de falta, mas a bola passou raspando o gol de Vargas.

Com muitas dificuldades e inúmeros erros de passes, o Brasil de Dorival Jr. praticamente não conseguia passar do meio-campo e via a Colômbia incomodar bastante. Já nos minutos finais, Rafael Borré, do Internacional, perdeu chance inacreditável de virar o placar para os colombianos. Após receber cruzemento, o camisa 19 chutou por cima do gol, praticamente em cima da linha.

No último minuto, Bruno Guimarães acerou belo chute, mas Vargas fez grande defesa.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a entrar em campo no sábado (06). Líder, a Colômbia joga às 19h (de Brasília), contra a seleção do Panamá. Mais tarde, às 22h, o Brasil encara o Uruguai em grande clássico sul-americano. As duas partidas serão válidas pelas quartas de final da Copa América.